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27 июля, 11:26

Путин заявил о росте политической культуры в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что за последние годы в стране заметно вырос уровень политической культуры. Об этом глава государства сказал на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва.

По словам президента, политическая культура в России укреплялась и повышалась в том числе в период работы нынешнего состава нижней палаты парламента.

«Уровень политической культуры за предыдущие годы, в том числе и за период вашей работы в этом составе, конечно, у нас укреплялся и повышался. Надеюсь, что все это будет использовано в практической работе», — отметил Путин.

Миллионы обращений и сотни законов: Васильев, Миронов, Слуцкий и Зюганов подвели итоги работы Госдумы VIII созыва
Миллионы обращений и сотни законов: Васильев, Миронов, Слуцкий и Зюганов подвели итоги работы Госдумы VIII созыва

Напомним, Владимир Путин 27 июля встречается с депутатами Государственной думы VIII созыва в Большом Кремлевском дворце. Глава государства подводит итоги масштабной законотворческой работы парламента за минувшие пять лет. Президент подчеркнул, что VIII созыв Госдумы работал в один из наиболее ответственных периодов российской истории.

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Александра Вишнякова
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