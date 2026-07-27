Путин заявил о новом уровне взаимодействия Госдумы и правительства

Взаимодействие между Государственной думой и правительством России в последние годы вышло на новый уровень. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Глава государства сегодня встретился в Кремле с депутатами VIII созыва нижней палаты парламента, завершающими свою работу. Путин отметил, что за этот период были приняты важнейшие законодательные акты, которые создают надёжную правовую основу для дальнейшего развития страны.

«С прошлого года запущены обновленные национальные проекты и программы развития. Работа по их законодательному сопровождению ведется парламентом в тесной координации с правительством Российской Федерации», — сказал президент, добавив, что взаимодействие вышло на новый уровень, также укрепилась единая система публичной власти и повысилась ответственность перед людьми.

По его словам, совместная работа парламента и правительства позволяет эффективнее реализовывать государственные инициативы и принимать необходимые законы.

Ранее глава государства заявлял, что депутаты Госдумы 8-ого созыва оправдали звание народных избранников. Путин указал на слаженную работу нижней палаты с Советом Федерации, правительством и региональными властями.