Путин: Консолидация политических сил обеспечит преемственность развития

Президент России Владимир Путин заявил, что консолидация ведущих политических сил является залогом преемственности в достижении национальных целей развития. Об этом он сказал на встрече в Кремле с депутатами VIII созыва Госдумы.

Глава государства выразил уверенность, что представители политических сил будут сохранять существующее единство.

По словам Путина, именно консолидация обеспечивает преемственность общей работы по реализации национальных целей.

«Уверен, что все вы будете дорожить той консолидацией ведущих политических сил, которую мы видим сегодня. Это залог преемственности в нашей общей работе по достижению национальных целей развития», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что приоритетами федерального бюджета на ближайшие три года станут укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. По словам президента, особое внимание планируется уделить стратегическим предприятиям, бизнесу и сохранению стабильной ситуации на рынке труда.