«Сожгла все мосты»: Вере Брежневой предрекли крах карьеры из-за смены сценического образа

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил сомнения в правильности стратегии Веры Брежневой, которая решила кардинально обновить свой сценический облик и вновь обратиться к русскоязычной публике за пределами России. По его мнению, подобные метания могут дорого обойтись артистке.

Как считает эксперт, певица переоценила силу своего личного бренда и наивно предположила, что аудитория последует за ней при любых изменениях. Однако зрители, по его убеждению, хотят видеть ту самую исполнительницу, которую знали и любили по хитам прошлых лет.

«Они хотят именно Веру Брежневу, её песни, благодаря которым та стала известной. Фанатам не нужен новый материал. Брежнева поняла, что ребрендинг не работает», — заявил Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Особую озабоченность у критика вызывает конфликт артистки с российской аудиторией, которая долгие годы была основой её популярности. Продюсер подчеркнул, что в погоне за обновлением она утратила связь с теми, кто обеспечивал коммерческий успех её проектам.

«Имея поклонников, которые слушают её песни на русском языке, и получая монетизацию от русскоязычной публики, она сожгла все мосты со зрителями из РФ», — считает продюсер.

Рудченко резюмировал, что неудачный эксперимент с имиджем и потеря преданной фан-базы могут серьёзно ограничить её перспективы на сцене. Возврат к прежним позициям в шоу-бизнесе, по его прогнозу, будет крайне затруднительным.

Напомним, певица Вера Брежнева изменила подход к концертной деятельности и снова рассматривает выступления для русскоязычной аудитории, вернувшись к прежнему формату работы после неудачных попыток построить новый образ под псевдонимом VIRA. Её команда ведёт переговоры на русском языке, а среди предложений вновь появились корпоративы, хотя ранее артистка отказывалась выступать перед россиянами и делала акцент на украинском языке.