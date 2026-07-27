Минобороны Литвы сообщило о передвижении техники НАТО у границ России

Министерство обороны Литвы проинформировало о перемещении подразделений НАТО в приграничных с Калининградской областью районах. Данные манёвры осуществляются в рамках плановых учений.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные передислокации носят регулярный характер и направлены на повышение уровня боеготовности как национальных вооружённых сил, так и всего Североатлантического альянса.

Согласно заявлению Минобороны республики, перемещение техники осуществляется через Сувалкский коридор — стратегически значимый 100-километровый сухопутный отрезок на границе Польши и Литвы. Данный маршрут является ключевым логистическим узлом НАТО, обеспечивающим связь стран Балтии с остальными государствами альянса и выступающим разделительным барьером между Белоруссией и Калининградской областью.

А ранее сообщалось, что МИД Литвы предложил обязать российских артистов осуждать СВО при въезде в страну. Соответствующие поправки подготовлены к национальному закону об ограничительных мерах. В документе приезжающим предлагают осуждать то, что литовские власти называют «агрессией России против Украины». Тем, кто откажется поставить подпись, предлагается запрещать въезд в Литву для участия в концертах.