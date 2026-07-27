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27 июля, 11:36

ЦБ ужесточит лимиты на выдачу части потребительских кредитов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Банки смогут реже выдавать некоторые виды рискованных потребительских займов в последние три месяца 2026 года. Банк России утвердил более строгие макропруденциальные лимиты для нескольких категорий кредитования.

Изменения затронут необеспеченные ссуды без установленного лимита — к ним относятся, в частности, отдельные кредиты наличными. Ограничения также пересмотрят для нецелевых займов под залог недвижимости и автомобилей.

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Макропруденциальные лимиты не запрещают такие продукты полностью. Они определяют максимальную долю наиболее рискованных договоров в общем объёме выдач банка. Чем ниже показатель, тем меньше подобных кредитов финансовая организация может одобрить.

Новые значения начнут действовать в четвёртом квартале — с октября по декабрь 2026 года. Решение должно сократить выдачу займов клиентам, обслуживание долга которых связано с повышенными рисками.

При этом надбавки к коэффициентам риска по кредитам, обеспеченным залогом автомобиля, Центробанк менять не стал.

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Сейчас при рассмотрении заявки банк прежде всего рассчитывает показатель долговой нагрузки: сопоставляет среднемесячный доход клиента с платежами по всем действующим кредитам и новому займу. В расчёт также попадают обязательства по кредитным картам, причём банк может учитывать весь доступный лимит, а не только уже потраченную сумму. Доход должен подтверждаться официальными данными: с 1 апреля 2026 года выписки по счетам принимаются только для зарплаты, пенсий, социальных выплат и дохода от аренды. Заёмщики, у которых на погашение долгов уходит более половины заработка, считаются более рискованными, а при нагрузке свыше 80% ограничения становятся особенно жёсткими.

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Марина Фещенко
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