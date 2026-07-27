ЦБ ужесточит лимиты на выдачу части потребительских кредитов

Банки смогут реже выдавать некоторые виды рискованных потребительских займов в последние три месяца 2026 года. Банк России утвердил более строгие макропруденциальные лимиты для нескольких категорий кредитования.

Изменения затронут необеспеченные ссуды без установленного лимита — к ним относятся, в частности, отдельные кредиты наличными. Ограничения также пересмотрят для нецелевых займов под залог недвижимости и автомобилей.

Макропруденциальные лимиты не запрещают такие продукты полностью. Они определяют максимальную долю наиболее рискованных договоров в общем объёме выдач банка. Чем ниже показатель, тем меньше подобных кредитов финансовая организация может одобрить.

Новые значения начнут действовать в четвёртом квартале — с октября по декабрь 2026 года. Решение должно сократить выдачу займов клиентам, обслуживание долга которых связано с повышенными рисками.

При этом надбавки к коэффициентам риска по кредитам, обеспеченным залогом автомобиля, Центробанк менять не стал.