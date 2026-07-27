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Регион
27 июля, 11:49

КТК возобновил приём и отгрузку нефти в порту Новороссийск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил приём нефти от поставщиков и её отгрузку через морской терминал в Новороссийске. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

«Возобновление приёма нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал», — указали в пресс-службе ведомства.

Нефтяные компании вновь могут направлять сырьё в трубопроводную систему. Одновременно восстановлены экспортные операции через терминал на побережье Чёрного моря.

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23 июля Life.ru писал, что погрузку на терминале КТК временно приостановили до нормализации обстановки. В консорциуме подчёркивали, что инфраструктура продолжала работать в штатном режиме и была готова к возобновлению перевалки.

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Полина Никифорова
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