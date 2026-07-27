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Регион
27 июля, 11:47

Путин отметил особую ответственность «Единой России» за законотворчество

Обложка © TACC / Софья Сандурская

Обложка © TACC / Софья Сандурская

Президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов VIII созыва за оперативную и качественную работу. Президент отметил, что «Единая Россия» несёт особую ответственность за ритмичность законодательного процесса. Он подчеркнул, что депутаты проявили твёрдость и компетентность, принимая важные решения для поддержки армии, экономики и граждан.

«Единая Россия» — партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер. В этой связи особо отмечу сплочённость представителей разных политических сил», — сказал глава государства.

Как отметил президент, важным достижением созыва стала сплочённость: большинство принятых законов получили поддержку всех политических сил страны.

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183 закона для бойцов, поддержка семей и защита детей: Подведены итоги работы Госдумы VIII созыва

Также Путин заявил, что депутаты Госдумы 8-ого созыва оправдали звание народных избранников. Президент указал на слаженную работу нижней палаты с Советом Федерации, правительством и региональными властями.

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Наталья Демьянова
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