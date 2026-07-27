«Он посмотрел мне в глаза»: Мать взяла умирающего сына на руки — и в этот момент произошло чудо

В Австралии мальчик, которому после рождения давали крайне мало шансов на жизнь, смог полностью восстановиться. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, на 33-й неделе беременности у жительницы Брисбена Клариссы Мэнсбридж произошла отслойка плаценты. Её сын Уильям родился без признаков жизни, и его сердце не билось 26 минут, пока врачам не удалось восстановить сердечную деятельность.

Позже медики сообщили матери, что органы ребёнка отказывают, а обследование, как ожидалось, должно было подтвердить тяжёлое поражение мозга. Женщине предложили попрощаться с сыном.

По словам Клариссы, когда она впервые взяла малыша на руки, он неожиданно приподнял голову и посмотрел ей в глаза. Она рассказала, что именно этот момент заставил её не терять надежду.

После перевода в специализированную больницу состояние мальчика начало улучшаться. Через 2 месяца его выписали домой.

Как пишет Mirror, сейчас Уильяму 3 года. Он бегает, разговаривает и увлекается динозаврами. Единственным последствием перенесённого состояния стала небольшая потеря слуха.

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