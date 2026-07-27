Вассерман прибыл на встречу с Путиным в Кремль без своей знаменитой жилетки

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремль без своей знаменитой жилетки с многочисленными карманами. На это обратил внимание корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Сам Вассерман объяснил, что не стал брать привычное снаряжение, поскольку заранее знал о формате мероприятия.

«Я сейчас ничего с собой не брал, поскольку знаю, что в нынешних обстоятельствах мне это не понадобится. Взял только электронную книгу», — рассказал депутат.

Напомним, известный публицист и интеллектуал сразу после избрания в ГД заявлял, что не намерен изменять своему имиджу в стенах парламента. Но на своё первое заседание — в 2021 году — Вассерман пришёл всё же без жилетки. По его собственному признанию — чтобы не шокировать думскую охрану. Фирменная жилетка Вассермана с 26 карманами вмещает в себя набор отвёрток, миниатюрную подзорную трубу и много других полезных вещей.