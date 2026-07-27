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27 июля, 12:01

Путин: Россия достойно проходит нынешний исторический этап

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия достойно проходит нынешний исторический этап. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва. По словам главы государства, все участники политического процесса вовлечены в происходящие события и понимают, в какой ситуации находится страна и мир в целом.

Аккуратно, но настойчиво: Путин обозначил курс России на поле боя
Аккуратно, но настойчиво: Путин обозначил курс России на поле боя

«В какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит, и проходит достойно», — сказал Путин.

А ранее глава государства подчеркнул, что герои специальной военной операции пишут современную историю, и на их примерах будут воспитываться будущие поколения. И процесс увековечивания подвигов идёт уже сейчас: создаются песни, снимаются фильмы и пишутся книги о событиях СВО.

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Александра Вишнякова
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