Путин: Россия достойно проходит нынешний исторический этап

Россия достойно проходит нынешний исторический этап. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва. По словам главы государства, все участники политического процесса вовлечены в происходящие события и понимают, в какой ситуации находится страна и мир в целом.

«В какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит, и проходит достойно», — сказал Путин.

А ранее глава государства подчеркнул, что герои специальной военной операции пишут современную историю, и на их примерах будут воспитываться будущие поколения. И процесс увековечивания подвигов идёт уже сейчас: создаются песни, снимаются фильмы и пишутся книги о событиях СВО.