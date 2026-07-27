«Европейцам будет тяжело»: Футуролог рассказал, какой окажется зима 2027–2028 годов

Следующая зима 2027–2028 будет очень холодной, потому что эта зима 2026–2027 будет очень горячей. Европейцам будет и вправду тяжело. Тут и Арктика тает, и Гольфстрим разворачивается. Успокаиваться какой-то холодной зимой уже не стоит, потому что она не холодная, она сломанная. Это как труп: он тоже холодный, но не потому, что у него нет лихорадки, а потому, что он умер.