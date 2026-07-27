«Европейцам будет тяжело»: Футуролог рассказал, какой окажется зима 2027–2028 годов
Футуролог Медведев спрогнозировал «очень холодную» зиму 2027–2028 годов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat
Зима 2027–2028 годов в Европе может стать очень холодной — в отличие от предстоящей, которая будет аномально тёплой. Футуролог Данила Медведев в комментарии для Life.ru объяснил, как климатические модели предсказывают погоду, почему европейцам «будет тяжело» и при чём тут таяние Арктики и Гольфстрим.
Следующая зима 2027–2028 будет очень холодной, потому что эта зима 2026–2027 будет очень горячей. Европейцам будет и вправду тяжело. Тут и Арктика тает, и Гольфстрим разворачивается. Успокаиваться какой-то холодной зимой уже не стоит, потому что она не холодная, она сломанная. Это как труп: он тоже холодный, но не потому, что у него нет лихорадки, а потому, что он умер.
Медведев отмечает, что современные климатические модели делят планету на миллионы «кубиков», каждый из которых взаимодействует с другими. В итоге учёные всё лучше понимают общую картину, но скоординировать миллион специалистов по климату, биологии, географии и энергетике почти невозможно. А искусственный интеллект, по его словам, «всё время галлюцинирует».
«Есть серьёзные проблемы, которые гораздо страшнее, чем зима чуть холоднее или теплее. Но некоторые люди предпочитают на это забивать», — резюмировал эксперт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима на Украине может оказаться крайне сложной. По его словам, власти готовятся к возможным трудностям и уже приняли кадровые решения.
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