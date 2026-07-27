Путин заявил о рисках роста инфляции

Президент России Владимир Путин заявил, что финансовая система страны сохраняет устойчивость, однако более высокие темпы экономического роста могут привести к усилению инфляции. Об этом он рассказал во время встречи с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле.

«По темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий», — сказал он.

Путин подчеркнул, что ключевым преимуществом нынешней экономической политики остаётся стабильность финансовой системы. Именно она, по его словам, создаёт условия для дальнейшего развития. Президент добавил, что устойчивость экономики помогает решать задачи в промышленности, включая оборонный сектор, а также выполнять социальные обязательства государства.

Ранее Путин рассказал о главных приоритетах федерального бюджета на ближайшие три года. Среди ключевых направлений он назвал укрепление оборонного потенциала, выполнение социальных обязательств и поддержку экономического развития. По словам главы государства, государство продолжит уделять внимание стратегически важным предприятиям, крупным российским компаниям, а также представителям малого и среднего бизнеса.