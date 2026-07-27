Легендарный турецкий футбольный арбитр приехал учить молодых российских судей

Бывший арбитр ФИФА Джюнейт Чакыр получил новую должность в Российском футбольном союзе. Турецкий специалист займётся подготовкой молодых судей и будет курировать арбитров Первой лиги. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Перед специалистом поставили задачу создать единую систему обучения, оценки и продвижения судей. Кроме того, он займётся развитием наставничества и внедрением персональных программ подготовки.

«Мы достигли соглашения с Джюнейтом Чакыром — одним из лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, инструктором ФИФА и специалистом, уже имеющим опыт работы в Грузинской федерации футбола», — говорится в сообщении.

В РФС рассчитывают, что опыт турецкого арбитра поможет перспективным специалистам быстрее выйти на высокий уровень. Особое внимание Чакыр уделит молодым судьям, которые проходят подготовку в соревнованиях под эгидой организации.

Джюнейту Чакыру 49 лет. Он обслуживал матчи крупнейших турниров, включая финал Лиги чемпионов 2015 года. Также турецкий специалист работал на чемпионате мира 2018 года в России. Тогда он провёл три встречи, среди которых был полуфинал между сборными Хорватии и Англии, завершившийся победой хорватов со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Славко Винчич объявил об уходе из профессионального судейства после работы на финале чемпионата мира — 2026. Словенский рефери обслуживал решающую встречу между сборными Испании и Аргентины, которая состоялась 19 июля.