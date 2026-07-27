Мошенник похитил 6 млн рублей у москвички под видом лечения ребёнка
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Москвич похитил у женщины более 6 миллионов рублей, пообещав организовать лечение её ребёнка. О афере рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Злоумышленник выяснил, что потерпевшая находится в поиске частной клиники для оказания медицинской помощи. Войдя в доверие, он предложил ей свои услуги в качестве посредника. Для убедительности в начале сентября 2025 года аферист изготовил фиктивные документы с детальным расчётом стоимости процедур. После этого он организовал звонок через мессенджер от лжепредставителя медучреждения, который подтвердил все озвученные условия.
Арестованный мошенник. Фото © Прокуратура Москвы
«С целью введения женщины в заблуждение он вёл переписку с ней с различных акаунтов, как от себя лично, так и от имени представителя клиники. После обращения потерпевшей напрямую в клинику, выяснилось, что ни одного платежа на счёт медицинского учреждения не поступало. Впоследствии обвиняемый перестал выходить на связь, денежные средства потратил на погашение личных долгов», — говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда он заключён под стражу. Ход расследования поставлен прокуратурой на особый контроль.
Ранее в Москве 75-летний пенсионер лишился 20,6 миллиона рублей, поверив мошенникам, которые использовали подмену лица во время видеозвонка. Аферисты убедили мужчину, что его накопления уходят на финансирование преступности, и под угрозой наказания за разглашение тайны заставили следовать инструкциям.
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