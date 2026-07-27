Лечить будут песней: Уральским врачам и пациентам предложили запеть хором

В больницах Свердловской области начнут проводить занятия хоровым пением для поддержки здоровья. Участвовать в новом проекте смогут медики и пациенты. Об этом пишет Ura.Ru.

В больницах Свердловской области запустят занятия хоровым пением. Видео © Telegram/ Ura.Ru

Главврачам уже поручили набрать добровольцев. Программа получила название «Хоровое пение». Культурно-творческие занятия планируют интегрировать в систему здравоохранения для улучшения когнитивного и психоэмоционального состояния участников.

Репетиции будут вести сотрудники филармонии, профессиональные хормейстеры и студенты творческих вузов. Предполагается, что совместное исполнение песен поможет людям справляться со стрессом, поддерживать память и больше общаться.

При этом в некоторых учреждениях региона, включая психиатрические больницы, коллективное пение практикуют уже давно — без дополнительных распоряжений сверху.

Психолог Александр Кичаев ранее объяснил Life.ru, что пение задействует память, дикцию и дыхание. Регулярные занятия и общение также могут благоприятно влиять на эмоциональное состояние и поддерживать интерес к жизни.