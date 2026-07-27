Финляндия переживает самый глубокий экономический спад за последние полтора десятилетия, скатившись в рейтинге конкурентоспособности Международного института развития менеджмента с десятого на 19-е место. Столь резкого падения не фиксировали с 2010 года — эксперты связывают это с утратой восточного рынка, старением населения и обвалом деловой активности, сообщает RuNews24.ru.

Руководитель проектов консалтинговой группы «Полилог» Руслан Андреев отметил, что ухудшение позиций страны нельзя списать на какой-то один фактор. По его словам, речь идёт о совокупности проблем: слабый экономический рост, падение производительности, нехватка квалифицированных кадров и демографический спад.

«Снижение позиции Финляндии в рейтинге нельзя объяснить одной причиной. Речь идёт о наложении нескольких факторов: слабого экономического роста, падения производительности, старения населения, дефицита квалифицированных кадров», — перечисляет Андреев.

Промышленность страны столкнулась с коллапсом: производительность труда падает второй год подряд, а количество банкротств достигло максимума с середины 90-х. Только в прошлом году закрылись почти четыре тысячи предприятий, в первом квартале нынешнего — ежедневно по десять компаний. Уровень безработицы превысил 10,8% — это рекорд с конца прошлого века.

Особенно тяжёлая ситуация в строительном и горнодобывающем секторах. Шведский гигант Boliden заморозил разработку медно-никелевого месторождения из-за высоких налогов и дорогой электроэнергии. Эстонские строители массово покидают объекты — за последние годы из страны уехала половина иностранных специалистов.

Государственные финансы находятся под внешним давлением. Еврокомиссия уже начала разбирательство против Хельсинки из-за хронического превышения дефицита бюджета: вместо трёх процентов от ВВП страна вышла на 4,5%. Министр финансов Риикка Пурра назвала положение с госдолгом критическим — его соотношение к экономике вплотную приблизилось к 90%.

Ключевым фактором упадка эксперты называют добровольный разрыв экономических связей с Москвой. Финляндия потеряла доступ к дешёвым углеводородам, транзитным грузам и туристическим потокам из России, а также лишилась крупного импортёра своей продукции. Заменить эти доходы нечем — себестоимость товаров выросла, а конкурентоспособность на внешних рынках резко упала. Власти признают, что вернуть утраченные позиции будет крайне сложно.

Ранее бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что закрытие границы с Россией стало катастрофой для экономики и граждан Финляндии, а все официальные причины этого решения назвал лишь отговорками и провокацией. Он также отметил, что решение было принято под влиянием западных стран. Политик добавил, что россияне, ныне посещающие Финляндию, могут быть разочарованы текущим положением дел в стране.