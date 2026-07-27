«Здесь нельзя погуглить»: Почему тихая охота становится новым лакшери-трендом

Грибные туры стремительно набирают популярность среди россиян, и, по мнению эксперта по туризму Марии Киселёвой, это не случайно. В беседе с радио Sputnik она назвала такое времяпрепровождение природным антидотом цифровому шуму современной жизни.

«В отличие от списка достопримечательностей, здесь нет готового маршрута, ты не можешь погуглить точку, где растёт белый гриб, это своего рода принудительное замедление. Скорость здесь не просто бесполезна, она вредна. Глаз учится различать нюансы мха, запаха и света. Это медленное путешествие не по пространству, а по состояниям, своего рода тихая охота: ты не покоряешь природу, а договариваешься с ней, и важен не трофей, а сам процесс всматривания», — считает Мария Киселёва.

Спикер отметила, что грибной туризм пришёл в Россию из Европы, где высшей формой считается трюфельная охота. Она требует полного отказа от контроля — поиск ведётся с помощью специально обученных собак, а не навигаторов, что погружает человека в иной темпоритм.

Эксперт по туризму пояснила, что поиск трюфелей — это процесс, где нельзя полагаться на зрение, а только на нюх и интуицию собаки, что требует полного отказа от контроля и доверия к животному как проводнику в иной ритм, отличный от навигации.

«Философская установка поиска: цена не гарантирует находку, в этом сама ценность, ты платишь не за килограммы трюфеля, а за вход в сам процесс, в ритуал. Это экономика впечатлений в чистом виде, это семейные знания, которые нельзя ускорить, места сбора передаются по наследству. Нет приложений каких-то, открытых карт», — пояснила эксперт по туризму.

Таким образом, это экономика впечатлений, основанная на семейных знаниях, которые невозможно ускорить или стандартизировать. В прошлом году Киселёва побывала на Международной ярмарке белого трюфеля в Италии, которую ежегодно посещают более 100 тысяч человек. Впечатление от фестиваля вдохновило её на желание перенести эту культуру в Россию, где, по её мнению, для этого есть огромный потенциал.

Она отметила, что это не просто рынок, а многожанровый фестиваль с дегустациями, творческими лабораториями, историческими шествиями и благотворительными аукционами, где цена за один трюфель может достигать невероятных высот. По её словам, особая атмосфера создаётся тем, что люди неспешно пробуют пасту, слушают истории и учатся различать оттенки аромата гриба.

Ранее миколог рассказал, что белые грибы, лисички и опята содержат витамины группы В, аминокислоты, минералы и биоактивные вещества, такие как бета-глюканы, которые работают как пребиотики и модуляторы иммунитета, но полностью заменить аптечные витамины они не могут. Он уточнил, что белые грибы богаты калием и лецитином, лисички и опята — витаминами РР и В2, а подосиновики и подберёзовики — йодом.