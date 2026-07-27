«Не самая страшная цель»: Что известно о ракетах Ruta, которые начали применять ВСУ

Украинские военные начали использовать новые крылатые ракеты Ruta Block 1, сообщает американское издание TWZ. В Сети появились фотографии обломков этого оружия.

«Военная хроника» уточняет, что речь идёт о малогабаритной ракете-дроне наземного базирования. «В данной модификации производителем заявляется дальность полёта до 300 километров и масса боевой части до 150 килограммов», — рассказали авторы канала. Скорость изделия достигает примерно 0,7 Маха.

По данным TWZ, производство Ruta Block 1 налажено в Нидерландах. Боеприпас использует три навигационные системы: инерциальную, спутниковую и визуальную. Компания Destinus, чьи офисы расположены в разных странах Европы, выпускает ключевые компоненты, включая малогабаритные турбореактивные двигатели серии T150.

Параллельно разрабатываются другие версии. Модификация Block 2 сможет преодолевать 800 километров и нести 250 килограммов. Характеристики Block 3 составят 2000 километров и 550 килограммов соответственно. Впрочем, лётные испытания самой мощной версии стартуют лишь в 2027 году.

Для масштабирования выпуска Destinus создала совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall. Производственные мощности новой структуры разворачиваются в Германии, в частности в Унтерлюссе.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» сравнил новинку с ракетой «Нептун», чья дальность достигает 500 километров. По его словам, все дозвуковые цели такого типа не являются самыми сложными для российской ПВО. Гораздо опаснее эксперт считает Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus.

«Я одно могу сказать, что всякие крылатые ракеты, которые у них есть, они дозвуковые. Это, в принципе, не самая страшная цель для нашей системы ПВО. Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus гораздо опаснее», — сказал специалист.