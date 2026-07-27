Великобритания понимает, что произойдёт с истребителями Gripen, если Украина применит их против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат прокомментировала решение Лондона профинансировать совместную со Швецией поставку боевых самолётов Киеву. Бывший британский премьер Кир Стармер ранее объявил о выделении €300 млн, которые должны помочь Украине получить 16 Gripen E к 2029 году, а также оплатить обучение специалистов, тренажёры, запчасти и другое оснащение.

«Причём он же, наверное, догадывается, если они будут использованы против России, какая судьба и участь их ждёт», — отметила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также обратила внимание, что значительная часть комплектующих для этих машин производится британскими предприятиями. По её словам, Лондон продолжает стремиться нанести Москве максимальный ущерб вне зависимости от того, кто возглавляет правительство страны.

Напомним, что Швеция намерена передать Украине в общей сложности 32 истребителя Gripen. Киев закупил 16 новых машин модификации E, ещё столько же самолётов C/D Стокгольм планирует выделить из имеющегося парка.

Saab JAS 39 Gripen — это шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный для выполнения задач по завоеванию превосходства в воздухе, нанесению ударов по наземным целям и ведению разведки. Самолёт выполнен по аэродинамической схеме «утка» с треугольным крылом и одним двигателем Volvo Aero RM12 (лицензионный General Electric F404). Gripen проектировался с прицелом на низкие эксплуатационные расходы, способность взлетать и садиться на укороченные полосы, включая автомобильные дороги, и быстрое межполётное обслуживание силами ограниченного технического персонала. Состоит на вооружении у ВВС Швеции, а также эксплуатируется или заказан Чехией, Венгрией, Таиландом и Бразилией.