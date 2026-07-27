Расследование резонансного дела сестёр Хачатурян продлили до сентября

Расследование резонансного уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян, обвиняемых в расправе над отцом, не завершено и продлено до сентября. Об этом в беседе с RT сообщил адвокат девушек.

Защита рассчитывала на прекращение производства после того, как в апреле прошлого года суд посмертно признал родителя виновным в сексуальном насилии и распространении порнографических материалов. Юристы настаивают, что эти вердикты подтверждают версию о необходимой самообороне.

«У нас сменился следователь. Накануне родственники Михаила Хачатуряна в кассационном суде обжаловали решения первой и второй инстанций, которыми он был признан виновным. Так как дело продлили до сентября, ждём там каких-то новостей уже», — добавил адвокат сестёр.

Кассационная жалоба со стороны семьи погибшего была подана незадолго до этого, что создаёт дополнительные процессуальные сложности. Защитники надеются, что новое продление срока всё же позволит добиться положительного исхода и закрыть производство за отсутствием состава преступления.

Напомним, родственники покойного предпринимателя Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, подали кассационную жалобу на приговор в середине мая, спустя почти семь лет после обнаружения его тела с ножевыми ранениями в подъезде московского дома на Алтуфьевском шоссе 27 июля 2018 года. По подозрению в убийстве задержали трёх его дочерей, которые на допросах признали содеянное, но объяснили это многолетними систематическими издевательствами со стороны отца.