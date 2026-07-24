«Брата убили спящим»: Сестра Хачатуряна отреагировала на решение кассации и возможное закрытие дела

Второй кассационный суд оставил в силе решения о посмертном признании Михаила Хачатуряна виновным в преступлениях против дочерей. Заседание прошло в закрытом режиме. Сестра погибшего Марина в беседе с сайтом MK.ru заявила, что семья не считает это правосудием: по её словам, многие вопросы снимались, а экспертизы стороны защиты признавались «частным мнением».

Теперь главное опасение родственников — судьба основного уголовного дела об убийстве Михаила, в котором обвиняются его дочери. В перерыве заседания прозвучал вопрос прокурора: «А дело ещё не прекратили?» Это, по словам Марины, вызвало шок. Семья опасается, что следствие может закрыть материалы, не доводя их до суда, сославшись на необходимую оборону. Родные погибшего категорически не согласны с версией о самообороне.

«Это был спящий человек, а не угроза», — подчеркнула Марина. Они настаивают, что мотив убийства лежал в другом: семейном конфликте, деньгах и страхе разбирательств.

Адвокаты намерены обжаловать решение в Верховном суде. Однако главная интрига — рассмотрят ли дело по существу. Эксперт Алексей Лобарев предупреждает: если его прекратят, общество получит опасный сигнал — что убивать можно, если потом предъявить жертве тяжкие обвинения. Он также напомнил, что в начале следствия сёстры инсценировали нападение и сами наносили себе порезы, пытаясь выдать убийство за самооборону.

Ранее стало известно, что приговор Хачатуряну за насилие над дочками оставлен в силе. Защита настаивала на полной отмене судебного акта и направлении материалов на новое рассмотрение, однако суд эти требования отклонил.

Родственники покойного столичного предпринимателя Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в сексуальном насилии и истязаниях собственных дочерей, ранее потребовали повторного пересмотра уголовного дела. В середине мая они подали кассационную жалобу на уже вступивший в законную силу приговор. Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве тогда задержали трёх его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. На допросах сёстры не отрицали содеянного, однако объяснили поступок тем, что у них не осталось иного выхода, поскольку отец на протяжении долгих лет подвергал их систематическому насилию. В 2021 году уголовное дело было возбуждено уже против самого Михаила Хачатуряна, но посмертно.