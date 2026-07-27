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27 июля, 13:19

Каякеры нашли скелет женщины, исчезнувшей 41 год назад

Обложка © The Cape Coral Police Department

Обложка © The Cape Coral Police Department

В США спустя 40 лет удалось опознать останки женщины, найденные каякерами во Флориде. В мае 2024 года пара, сплавлявшаяся по каналу в Кейп-Корале, обнаружила скелет. Спустя два года генетическая экспертиза подтвердила, что это 23-летняя Роуз Мари Гейхарт.

Как сообщает New York Post, девушка пропала без вести в марте 1985 года: в последний раз её видели садящейся в красный пикап вскоре после переезда из Нью-Йорка.

По словам сестры пропавшей, Лори Трэвис Гейхарт, жители трейлерного парка неоднократно становились свидетелями конфликтов в доме Роуз, сопровождавшихся шумом бьющейся посуды. Также сообщается о возможных намерениях Роуз вернуться домой из-за предполагаемой беременности, чему препятствовал её сожитель. В настоящее время полиция Кейп-Корал возобновила следственные мероприятия с целью установления личности подозреваемого в убийстве.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор четырём мужчинам за жестокое убийство трёх человек, совершённое почти 21 год назад. Следствию удалось доказать, что в ночь со 2 на 3 сентября 2005 года злоумышленники проникли в частный дом через подвальное окно. Вооружившись битами, они набросились на жильцов.

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Наталья Демьянова
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