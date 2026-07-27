Выручка компании звезды «Уральских пельменей» Рожкова за год упала в 10 раз

Похоже, строительный бизнес звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова переживает не лучшие времена. Как пишет Telegram-канал «Звездач», выручка компании «Стройстандарт», где артист владеет долей, за год рухнула почти в 10 раз — с 43 миллионов до скромных 3,8 миллиона рублей.

Прибыль фирмы тоже «похудела» и теперь составляет всего 55 тысяч рублей.

А до этого сообщалось, что кулинарная компания Юлии Высоцкой «Едимдома.Ру» завершила 2025 год с убытком в 28,9 млн рублей. Выручка IT-проекта, управляющего сайтом с рецептами, упала вдвое — с 103,7 до 53,2 млн рублей.