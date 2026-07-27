Чад покидает Международный уголовный суд из-за предвзятого отношения к Африке

Республика Чад объявила об окончательном выходе из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел государства.

Официальное уведомление уже направлено генеральному секретарю ООН. В Нджамене объяснили этот шаг низкой эффективностью и откровенной избирательностью судебного органа. Внешнеполитическое ведомство привело конкретные цифры: 9 из 13 текущих расследований МУС направлены против африканских государств, а 6 из 7 фигурантов, находящихся под стражей, проходят по делам, связанным с африканским континентом.

Власти Чада убеждены, что деятельность инстанции давно сосредоточена исключительно на странах глобального Юга, что создаёт почву для политического манипулирования. Статистика, опубликованная самим судом, по мнению Нджамены, неопровержимо доказывает факт такой избирательности.

При этом в министерстве подчеркнули, что разрыв с МУС не является отказом от принципа неотвратимости наказания. Правительство намерено бороться с безнаказанностью, делая ставку на укрепление африканских судебных механизмов. Чад призвал Африканский союз ускорить создание более справедливой и сбалансированной системы, действующей с уважением к суверенитету стран континента.

Республика ратифицировала Римский статут в 2006 году. Выход из-под юрисдикции МУС официально вступит в силу через год с момента получения уведомления генсеком ООН.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Чада Абдулайе Сабре Фадулом в Москве. Встреча прошла в Доме приёмов МИД России. По итогам переговоров дипломаты выступили на совместной пресс-конференции. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные вопросы международной повестки. Мероприятие состоялось в рамках развития отношений России с африканскими государствами.