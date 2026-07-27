«Бог дал мне чудо»: Порноактриса Лола Тейлор объявила о долгожданной беременности

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор, настоящее имя которой Любовь Бушуева, готовится впервые стать матерью. Радостной новостью она поделилась в своём телеграм-канале. Актриса фильмов для взрослых призналась, что долго пыталась забеременеть, однако раньше у неё не получалось.

«Ну вот, ребят, решила поделиться этой прекрасной новостью. Я беременна, прикиньте? Я долго к этому шла. У меня не получалось, когда я планировала, Потом, когда я сама внутренне стала к этому готова и поменяла свою жизнь, Бог дал мне такое чудо в 33 года, чтобы я успокоилась и уже начала жить», — написала Тейлор.

Пол будущего ребёнка пока неизвестен. Знаменитость надеется, что у неё родится мальчик, которому она уже выбрала имя Елисей. Раскрывать личность отца малыша Бушуева не стала. Другими подробностями своей личной жизни она также не поделилась.

Лола Тейлор родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила на Среднем Урале, а затем переехала в Москву, где построила карьеру в индустрии для взрослых.

Ранее солистка группы «Ранетки» Анна Руднева в 36 лет объявила, что готовится стать многодетной матерью. Певица показала округлившийся живот, но не стала раскрывать пол будущего малыша.