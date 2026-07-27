Акула напала на блогера во время подводной охоты на Фиджи
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Новозеландский блогер Генри Гиббс едва не лишился ноги во время первого погружения на Фиджи. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина занимался подводной охотой, когда хищница внезапно рванула к нему и вцепилась в правую ногу. После укуса дайвер закричал, а вода вокруг него быстро окрасилась кровью. На помощь пострадавшему бросились его друзья Колби и Дэн. Они вытащили товарища из моря, оказали первую помощь и доставили в больницу.
Гиббсу потребовались четыре операции и пересадка кожи. Врачи сохранили конечность, а сам блогер рассчитывает полностью восстановиться и не потерять подвижность стопы.
Мужчина заявил, что не держит зла на акулу, поскольку находился в её естественной среде и охотился на привычную для неё добычу. Он предположил, что хищницу могли разозлить шум лодки или звуки подводных ружей.
Гиббс признал, что проигнорировал тревожные сигналы: рыба начала нервно кружить, резко ускоряться и бросаться в сторону судна. Теперь он советует немедленно заканчивать погружение при любом изменении поведения морского хищника и не считать небольших особей безопасными.
Ихтиолог Кирилл Кузищин ранее объяснил Life.ru, что человек не является обычной добычей для акулы. По его словам, нападение чаще происходит при совпадении нескольких факторов — рядом оказывается пловец, а хищница голодна или ведёт себя агрессивно.
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