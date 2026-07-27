Псков впервые принял съезд Союза городов воинской славы

Псков впервые принимает XVIII съезд Союза городов воинской славы. Форум стартовал 25 июля, сообщает Псковская Лента Новостей.

В организацию входят 47 российских городов, удостоенных звания «Город воинской славы». Участники съезда обсудят сохранение военно-исторического наследия и определят основные направления работы на 2027 год.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что регион готов поделиться опытом в сфере поддержки ветеранов и сохранения исторической памяти.

Он отметил, что с 2023 года область обработала 99,9% из почти 90 тысяч обращений ветеранов, поступивших в фонд «Защитники Отечества».

Ведерников напомнил, что Псковская земля на протяжении веков защищала западные рубежи России. По его словам, регион пережил более 120 войн и около 30 осад, а Великие Луки вошли в историю как «малый Сталинград».

Глава региона также рассказал о последствиях Великой Отечественной войны для области. По его словам, Великие Луки были практически полностью разрушены, а из 60 тысяч жителей в городе осталось 142 человека.

В Псковской области также действует музей истории геноцида и оккупации населения региона, созданный для сохранения памяти о событиях военных лет.

Глава Пскова Борис Елкин отметил, что город уделяет особое внимание поддержке военнослужащих и их семей. По его словам, в школах изучают подвиги Героев России и Советского Союза, а в городе установлены мемориальные доски участникам СВО.

Сенатор Алексей Наумец сообщил, что военнослужащие Псковского гарнизона получили более 35 тысяч государственных наград, а 41 человек был удостоен звания Героя России в ходе специальной военной операции.

Ранее «Единая Россия» заявила о поддержке проектов комплексной реабилитации ветеранов спецоперации. В партии отметили важность не только медицинской, но и психологической помощи бойцам, а фонд «Защитники Отечества» продолжает развивать программы сопровождения, протезирования и адаптации. По данным фонда, ветеранам уже передали более семи тысяч технических средств.