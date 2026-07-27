Депутат Картаполов ждёт увеличения числа военнослужащих в Госдуме

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что рассчитывает на увеличение числа военнослужащих среди депутатов нового созыва. По его словам, это соответствует текущей ситуации. Об этом он сообщил ИС «Вести».

Председатель комитета по обороне отметил, что его ведомство занималось вопросами повышения эффективности армии и защиты военнослужащих и их семей. Картаполов подчеркнул, что сейчас особенно важно внимание к людям, связанным с военной службой. Именно поэтому, считает он, присутствие большего числа военных в парламенте было бы актуальным.

«[В новом созыве будет больше военных] я надеюсь, что это будет так. Время такое сейчас», — сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил организовать военные сборы для депутатов парламента. По словам спикера, политикам важно лучше понимать работу армии и быть ближе к вооружённым силам. Для этого он предложил ведомству изучить возможность проведения специальной подготовки для парламентариев.