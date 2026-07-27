Дипломатическая рокировка: Киев готовит большую перестановку послов по всему миру

На следующей неделе ожидается массовая смена послов Украины. Об этом заявил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

По его словам, планируется назначить как минимум 12 новых руководителей дипломатических миссий.

Шлинчак отметил, что часть назначений коснётся стран, где сейчас работают временные поверенные. При этом некоторые посольства могут остаться без постоянных глав — действующих послов отзовут, а новых пока не назначат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что предлагал Юлии Свириденко стать послом Украины в США. По его словам, кадровые вопросы пока обсуждаются, а консультации продолжаются как со Свириденко, так и с Рустемом Умеровым. Зеленский также отметил, что уважает работу нынешнего посла Ольги Стефанишиной.