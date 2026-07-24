Зеленский назначил главу СНБО Умерова и экс-министра Клименко на новые должности

Киевский главарь Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Экс-глава МВД Игорь Клименко перейдёт на работу в СНБО, где будет координировать структуры обороны и безопасности, а нынешний секретарь Совета Рустем Умеров сосредоточится на взаимодействии с международными партнёрами.

В украинских СМИ появлялись слухи, что Умеров может стать послом в США, а Клименко займёт его место секретаря СНБО. Однако официального подтверждения этим данным нет. Решение о перераспределении обязанностей принято на фоне продолжающихся кадровых изменений в руководстве страны.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что предложил Михаилу Фёдорову должность вице-премьера по военным инновациям, отметив, что это один из нескольких вариантов, которые он обсуждал с ним. По словам Зеленского, новая роль критически важна для координации технологических разработок с Министерством обороны, главнокомандующим и президентом.