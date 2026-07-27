Западная Европа спустя 80 лет после освобождения от фашизма вновь пытается превратиться в «неонацистское милитаристское чудовище». С таким заявлением официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на брифинге.

Дипломат напомнила, что когда-то советские солдаты принесли европейцам не просто жизнь, а настоящую свободу, уничтожив фашизм. По словам Захаровой, страшно представить судьбу западной части континента, если бы не этот подвиг.

«Мы видим, как они этим распорядились. Хватило их на 80 лет, и сейчас всеми силами эта самая Западная Европа пытается вновь превратиться в это самое неонацистское милитаристское чудовище», — обратила внимание Захарова.

Захарова добавила, что сегодня речь идёт не просто о поднявшей голову идеологии. Полбеды было бы, если бы нацизм лишь стихийно проявлялся. Представитель МИД указала на то, что он целенаправленно взращивается и культивируется нынешними европейскими элитами.

Ранее Мария Захарова заявила, что милитаризация Европы подталкивает ситуацию к опасной черте, а у людей всё больше крепнет осознание хрупкости мира. По её словам, европейские государства не знают, как ещё объяснить собственным гражданам необходимость финансировать Украину и её терроризм, в то время как нормальные люди всё яснее воспринимают угрозы, связанные с возможным обострением.