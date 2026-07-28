На Ставрополье запустят новый маршрут для агротуристов

На Ставрополье готовят новый туристический маршрут, который объединит фермерские хозяйства, винодельни, пасеки, лавандовые поля и другие необычные локации. Об этом губернатор края Владимир Владимиров рассказал в эксклюзивном интервью Life.ru. Проект получил название «АгроТур Ставрополье». После завершения разработки его планируют включить в официальный туристический реестр региона.

В маршрут войдут бахчи, казачьи дворы, семейные винодельни, пасеки и хозяйства, где содержат оленей, альпак и буйволов. Туристам также хотят показывать лавандовые поля и ветропарки.

Программу дополнят природными достопримечательностями, среди которых гора Лягушка и солёные озёра с лечебной грязью. По словам Владимирова, сейчас на Ставрополье работает более 100 объектов агротуризма. За прошлый год их посетили около 320 тысяч человек.

Регион также субсидирует фермеров, которые создают необходимую для приёма гостей инфраструктуру: места размещения, зоны отдыха, беседки, дорожки и дегустационные залы. Один из таких проектов — винодельня в Минераловодском округе. Её создатели получили грант в размере 10 миллионов рублей, а позднее заняли второе место на российской туристической премии Russian Traveler Awards.

«Мы хотим, чтобы цветущий сад стал местом отдыха, местом познавательного туризма, а для аграриев — надёжным дополнительным заработком», — отметил губернатор.

Ставрополье привыкли представлять через нарзан, санатории и прогулки по Кисловодскому парку. Но туристическая карта края постепенно выходит далеко за пределы привычных курортных маршрутов. Подробнее — в материале Life.ru.