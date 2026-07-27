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Регион
27 июля, 14:21

На Пхукете по запросу России задержали криминального авторитета из Приморья

Обложка © Telegram / Baza

Обложка © Telegram / Baza

В Таиланде задержали 73-летнего авторитетного предпринимателя из Приморья Виктора Аксенкова, которого в России обвиняют в создании транснациональной ОПГ и многомиллионном мошенничестве. Бизнесмена нашли на Пхукете в частном доме.

Как сообщает Baza, помимо уголовного преследования, выяснилось, что у задержанного истёк срок действия визы. В ближайшее время Аксенкова депортируют на родину для передачи российским правоохранительным органам.

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Ранее в Дагестане были задержаны четверо предполагаемых участников ОПГ, которых подозревают в хищении порядка 110 тонн нефтепродуктов. Уголовное дело возбуждено СК России.

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Наталья Демьянова
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