На Пхукете по запросу России задержали криминального авторитета из Приморья

В Таиланде задержали 73-летнего авторитетного предпринимателя из Приморья Виктора Аксенкова, которого в России обвиняют в создании транснациональной ОПГ и многомиллионном мошенничестве. Бизнесмена нашли на Пхукете в частном доме.

Как сообщает Baza, помимо уголовного преследования, выяснилось, что у задержанного истёк срок действия визы. В ближайшее время Аксенкова депортируют на родину для передачи российским правоохранительным органам.

Ранее в Дагестане были задержаны четверо предполагаемых участников ОПГ, которых подозревают в хищении порядка 110 тонн нефтепродуктов. Уголовное дело возбуждено СК России.