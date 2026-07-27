Несколько дней врачи боролись за его жизнь: В Петербурге умер зажатый воротами мальчик

Мальчик скончался в больнице после того, как его зажало раздвижными воротами во дворе дома в Санкт-Петербурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла днём 22 июля на Коломенской улице. Местный житель собирался выехать на автомобиле и открыл конструкцию с помощью электронного замка. В этот момент ребёнок попытался пролезть между стеной и движущейся створкой, чтобы попасть во двор. Механизм придавил его, пострадавший получил тяжёлые травмы.

Мальчика доставили в больницу, где врачи несколько дней боролись за его жизнь. Несмотря на оказанную помощь, спасти пациента не удалось.

«Принято к производству уголовное дело, ранее возбуждённое в следственных органах полиции, и переквалифицировано по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в ведомстве.

Следователи повторно осмотрели место происшествия и допросили водителя в качестве подозреваемого. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

После происшествия ребёнка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Петербургские хирурги провели ему трепанацию, однако состояние мальчика оставалось крайне тяжёлым