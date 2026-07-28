На Ставрополье построят плодохранилище на 30 тысяч тонн
Ставропольские садоводы выращивают яблоки для российских регионов, а местные питомники поставляют саженцы даже за рубеж. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края
Новое плодохранилище вместимостью до 30 тысяч тонн планируют запустить в Невинномысске до конца 2026 года. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в эксклюзивном интервью Life.ru.
По его словам, существующие мощности хранения уже полностью заполняются после каждого нового урожая. Новое предприятие должно помочь хозяйствам дольше сохранять фрукты и равномернее поставлять их в российские магазины.
Ставропольский край входит в пятёрку российских лидеров по производству садоводческой продукции. В отрасли региона работают более 50 предприятий.
Местные хозяйства выращивают яблоки, груши, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины, малину и орехоплодные культуры. В прошлом году в регионе собрали около 65 тысяч тонн фруктов.
Площадь плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах составляет 6,8 тысячи гектаров. Из них около 4,7 тысячи гектаров уже плодоносят, а оставшаяся часть приходится на молодые сады.
Владимиров отметил, что регион готов увеличивать свою долю на российском рынке. Несмотря на неблагоприятную погоду в 2026 году, власти ожидают хороший урожай яблок и груш. По словам губернатора, ставропольское садоводство заметно укрепилось после ухода с российского рынка части европейской продукции.
«Европейские яблоки тогда с нашего рынка ушли, и мы вырастили свои. По импортным не скучаем», — заявил Владимиров.
Сейчас министерство туризма края готовит новый маршрут «АгроТур Ставрополье». В него планируется включить бахчи, казачьи дворы, семейные винодельни, пасеки, лавандовые поля и ветропарки. Подробнее — в материале Life.ru.
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