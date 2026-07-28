На Ставрополье построят плодохранилище на 30 тысяч тонн

Новое плодохранилище вместимостью до 30 тысяч тонн планируют запустить в Невинномысске до конца 2026 года. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в эксклюзивном интервью Life.ru.

По его словам, существующие мощности хранения уже полностью заполняются после каждого нового урожая. Новое предприятие должно помочь хозяйствам дольше сохранять фрукты и равномернее поставлять их в российские магазины.

Ставропольский край входит в пятёрку российских лидеров по производству садоводческой продукции. В отрасли региона работают более 50 предприятий.

Местные хозяйства выращивают яблоки, груши, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины, малину и орехоплодные культуры. В прошлом году в регионе собрали около 65 тысяч тонн фруктов.

Площадь плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах составляет 6,8 тысячи гектаров. Из них около 4,7 тысячи гектаров уже плодоносят, а оставшаяся часть приходится на молодые сады.

Владимиров отметил, что регион готов увеличивать свою долю на российском рынке. Несмотря на неблагоприятную погоду в 2026 году, власти ожидают хороший урожай яблок и груш. По словам губернатора, ставропольское садоводство заметно укрепилось после ухода с российского рынка части европейской продукции.

«Европейские яблоки тогда с нашего рынка ушли, и мы вырастили свои. По импортным не скучаем», — заявил Владимиров.

Сейчас министерство туризма края готовит новый маршрут «АгроТур Ставрополье». В него планируется включить бахчи, казачьи дворы, семейные винодельни, пасеки, лавандовые поля и ветропарки. Подробнее — в материале Life.ru.