Захарова осудила планы Киева создать пантеон на территории Лавры

Киевские власти превращают Киево-Печерскую лавру в «место поклонения сатане», планируя создать на её территории украинский национальный пантеон. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат сослалась на главу Украинского института национальной памяти Александра Алферова, который ранее раскрыл некоторые детали инициативы Банковой. По его словам, мемориальный комплекс не предназначен для собирания мощей. На территории обители планируют перезахоронить несколько десятков человек, которых власти страны сочтут выдающимися.

Прах Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко и Ивана Котляревского переносить туда не собираются. Захарова предположила, что предпочтение могут отдать деятелям, известным, по её оценке, «кровавыми преступлениями».

«Теперь для киевского режима, для Банковой, для тех, кто заправляет на Украине, Киевская лавра — это не место для общения с Богом. Это — место поклонения сатане», — заявила представитель МИД РФ на брифинге.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский национальный пантеон планируют разместить в исторической части Киево-Печерской лавры. Решение о каждом перезахоронении должно получить одобрение Верховной рады, при этом окончательный список персон пока не сформирован.