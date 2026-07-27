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Регион
27 июля, 14:46

«Радиостанция Судного дня» снова подала голос: В эфире появилось загадочное слово «Тиброхит»

УВБ-76 передала третье за день сообщение с кодовым словом «Тиброхит»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Noiz Stocker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Noiz Stocker

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», в третий раз за день вышла в эфир с коротким кодовым сообщением. На этот раз прозвучало слово «Тиброхит». Запись появилась в данных Telegram-канала «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции и фиксирует все изменения в её эфире.

В понедельник, 27 июля, в эфире радиостанции УВБ-76 вновь зафиксировали передачу необычного сигнала. Сообщение с кодовым словом «Тиброхит» стало уже третьим за день. Передача была зарегистрирована в 15:32 по московскому времени. Как и в предыдущих случаях, радиостанция не раскрыла значение отправленного сообщения.

Загадочный врач-индус появился в новых сообщениях радио Судного дня
Загадочный врач-индус появился в новых сообщениях радио Судного дня

Ранее радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «жужжалка», вновь привлекла внимание после необычных сообщений в эфире. Во время одной из передач прозвучали кодовые слова «Адоглет» и «Анархистка». Сигнал сопровождался привычным для станции монотонным гулом, который периодически прерывался голосовыми вставками.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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