Орлы не те: Украинец решил бороться с «империей» в Софийском соборе, но перепутал тысячелетия

Украинский активист закрыл тканью изображения двуглавых орлов в Софийском соборе Киева. Он заявил, что выступает против «российских имперских символов».

Украинский активист завесил тканью двуглавых орлов в Софийском соборе Киева. Видео © VK / «Цензор Рунета | Патриотическое сообщество»

Мужчина назвал фигуры «безобразием» и потребовал заменить их на украинские тризубы. С соответствующим обращением он обратился в Министерство культуры Украины.

В администрации Софийского собора объяснили, что изменения невозможны. Здание находится под охраной ЮНЕСКО, а изображения орлов являются гербами Византийской империи.

Представители собора отметили, что менять исторические элементы оформления не планируют.

Ранее стало известно, что петиция об установке памятника «призраку Киева» на месте бывшего монумента Владимиру Ленину в Киеве не набрала необходимого количества голосов. Инициатива получила 447 подписей из шести тысяч требуемых. Авторы предложения хотели установить памятник пилоту ВСУ на пустующем постаменте в центре столицы Украины.