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27 июля, 15:22

Орлы не те: Украинец решил бороться с «империей» в Софийском соборе, но перепутал тысячелетия

Украинский активист завесил тканью двуглавых орлов в Софийском соборе Киева

Украинский активист закрыл тканью изображения двуглавых орлов в Софийском соборе Киева. Он заявил, что выступает против «российских имперских символов».

Украинский активист завесил тканью двуглавых орлов в Софийском соборе Киева. Видео © VK / «Цензор Рунета | Патриотическое сообщество»

Мужчина назвал фигуры «безобразием» и потребовал заменить их на украинские тризубы. С соответствующим обращением он обратился в Министерство культуры Украины.

В администрации Софийского собора объяснили, что изменения невозможны. Здание находится под охраной ЮНЕСКО, а изображения орлов являются гербами Византийской империи.

Представители собора отметили, что менять исторические элементы оформления не планируют.

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Ранее стало известно, что петиция об установке памятника «призраку Киева» на месте бывшего монумента Владимиру Ленину в Киеве не набрала необходимого количества голосов. Инициатива получила 447 подписей из шести тысяч требуемых. Авторы предложения хотели установить памятник пилоту ВСУ на пустующем постаменте в центре столицы Украины.

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Обложка © VK / «Цензор Рунета | Патриотическое сообщество»

Дарья Денисова
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