На Кавказских Минеральных Водах восстановят старинные санатории

В городах Кавказских Минеральных Вод планируют восстановить несколько исторических санаториев и особняков начала XX века. В зданиях могут появиться современные круглогодичные курортные комплексы, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в эксклюзивном интервью Life.ru.

Одним из уже реализованных проектов стало восстановление здания санатория «Кисловодск», построенного в 1930-е годы. Реконструкцию завершили в 2024 году с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

После реставрации объект превратился в пятизвёздочный курорт, рассчитанный на одновременное размещение 276 гостей. Инвестор воспользовался льготным кредитом под 6% на проведение восстановительных работ.

К началу 2027 года власти рассчитывают завершить реконструкцию санатория «Азау» и дома врача Безбедовича в Ессентуках. В результате должен появиться многофункциональный круглогодичный комплекс «Санаторий Воронеж».

Также регион ищет инвесторов для восстановления Дома Щербакова, построенного в Ессентуках в 1902 году. Работа ведётся ещё по двум особнякам начала прошлого века в Кисловодске и Пятигорске.

Министерство туризма и муниципальные власти продолжают выявлять неиспользуемые здания, которые можно приспособить под санаторно-курортные объекты. По словам Владимирова, восстановление подобных памятников требует больших вложений, поскольку инвесторам необходимо одновременно сохранять исторический облик здания и создавать современную медицинскую и гостиничную инфраструктуру.

В 2025 году Ставропольский край посетили около девяти миллионов туристов. При таком потоке восстановление исторических санаториев становится не только культурной, но и экономической задачей: региону нужны дополнительные номера и круглогодичные места размещения. Подробнее — в эксклюзивном интервью Life.ru.