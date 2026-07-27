ИИ помог вытащить палку, загадочно попавшую в задний проход нижегородцу

Нижегородский проктолог извлёк из прямой кишки пациента обломок ветки. Определить природу инородного предмета врачу помог искусственный интеллект. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

В Нижнем Новгороде врачи извлекли ветку из прямой кишки пациента. Фото Telegram/ Mash

Мужчина рассказал, что гулял по лесу во время урагана и внезапно почувствовал острую боль. Как именно кусок дерева оказался внутри, он якобы не знал. Неприятные ощущения не проходили, поэтому пострадавший обратился за медицинской помощью. Рентген показал в кишечнике неизвестный объект.

Специалист проанализировал снимок с помощью ИИ и установил, что перед ним фрагмент дерева. Ветку безопасно удалили, после чего больного отправили восстанавливаться домой.

Операцию провёл проктолог Антон Симонов. Представитель нижегородской сферы здравоохранения Алексей Никонов иронично отметил, что медики тоже столкнулись с последствиями недавнего урагана. При каких именно обстоятельствах обломок попал в организм, пациент так и не объяснил.

Ранее необычный случай произошёл в Татарстане, где медики обнаружили внутри кисты яичника 28-летней пациентки зуб, волосы и жировую ткань. Образование размером шесть сантиметров удалили лапароскопически за 30 минут.