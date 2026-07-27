Школьницу засыпало тоннами песка на карьере в Нижнем Тагиле, поиски идут третий день

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) продолжаются поиски 13-летней девочки, которая оказалась под тоннами песка после обрушения на Лебяжинском карьере. Спасатели работают на месте уже третий день. Предположительно, школьница погибла. Об этом сообщил Ural Mash.

Перед происшествием подростки поднялись на вершину песчаной насыпи, где находились и другие отдыхающие. В какой-то момент один из ребят начал пинать край карьера рядом с девочкой. После этого участок грунта внезапно обрушился. Школьница сорвалась с высоты около 10 метров и упала в воду, а сверху её накрыл большой объём песка.

Друзья сразу попытались самостоятельно найти девочку и вызвали спасателей. Однако извлечь её из-под завалов пока не удалось. Сейчас специалисты разрабатывают безопасный план проведения работ.

Ранее в Челябинской области произошла трагедия на реке Уй, где погиб 16-летний подросток. Он полез за упавшей обувью и сам оказался в воде.