В столичном Музее Победы на Поклонной горе прошла акция-реквием в память о детях, погибших в Донбассе. Церемонию организовали в Зале памяти и скорби, передаёт корреспондент Life.ru.

В Музее Победы Москва прошла акция-реквием, посвященная Дню памяти детей — жертв трагедии в Донбассе. Видео © Life.ru

Главным действием стало зачтение списка имён и историй невинных жертв. В памятной акции участвовали Герои России, ветераны специальной военной операции, а также члены семей военнослужащих, включая родственников погибших защитников Отечества. Каждый из них зажёг поминальную лампаду, после чего к инсталляции «Аллея ангелов» легли живые цветы.

В Музее Победы прошла акция-реквием в память об убитых детях Донбасса. Видео © Life.ru

Центральным объектом действующей экспозиции «Обыкновенный нацизм» стали обгоревшие качели в окружении детских игрушек, над которыми парят фигуры ангелов с именами ушедших. В витринах собраны подлинные экспонаты из Рубежного, Мариуполя, Попасной и Северодонецка. Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова подчеркнула, что помнить обстоятельства гибели этих детей необходимо.

«И сегодня имена детей, у которых уже больше не будет детства, юности и красивого будущего, — о них и о том, в каких обстоятельствах они погибли, надо помнить», — сказала она.

Имена погибших детей и их истории прочли сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Алексей Наумец, референт управления президента по общественным проектам, Герой России Алексей Романов, а также председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов.

День памяти установлен указом главы ДНР Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года. Скорбная дата приурочена к трагедии 27 июля 2014 года, когда массированный обстрел центра Горловки унёс жизни 22 человек, среди которых были дети. Сегодня в регионах России проходят акции, посвящённые памяти несовершеннолетних, погибших от украинской агрессии на территории Донбасса, Новороссии и приграничных субъектов.

Ранее в Донецке в повреждённом обстрелами Дворце молодёжи «Юность» прошла акция памяти детей, погибших в Донбассе с 2014 года. Участники церемонии разместили в зрительном зале 330 мягких игрушек — ровно по числу несовершеннолетних жертв, чьи жизни унесли события в ДНР и ЛНР. Рядом с игрушками зажгли лампады, а пространство оформили красным освещением. На сцене также появилась инсталляция с разбитой ракетой и школьной партой, ставшая частью памятной композиции.