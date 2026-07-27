Вода, которая не видела света: В США обнаружили подземный «молочный» бассейн

Британские СМИ вновь рассказали о загадочном бассейне, обнаруженном в пещере Лечугилья в американском штате Нью-Мексико. Предполагается, что до исследователей это место никогда не посещали люди, сообщает Daily Star.

Природный резервуар находится примерно в 213 метрах под землёй. На снимках кажется, что он наполнен густой жидкостью молочного цвета. Однако настоящего молока там нет. Руководитель экспедиции Макс Виссхак объяснил, что вода остаётся прозрачной, а необычный оттенок создают окружающие её белые горные породы.

Исследователи предполагают, что резервуар наполнился древней дождевой водой, которая просачивалась через известняк. Он мог оставаться изолированным от внешнего мира на протяжении сотен тысяч лет.

Под водой также заметили образования, напоминающие пальцы. Специалисты не исключают, что это колонии бактерий, развивавшиеся без контакта с человеком.

Такие нетронутые водоёмы представляют особый интерес для науки, поскольку почти не загрязнены извне. Доступ в Лечугилью ограничен: попасть туда могут только исследователи и опытные спелеологи с разрешением администрации национального парка.

Ранее спелеологи нашли в пещере возле Уфы странный камень с волнистыми отметинами. После изучения выяснилось, что находка является зубом мамонта, который исследователи решили передать музею.