Критика в адрес тренера Андреа Пирло из-за контракта с российской компанией является проявлением тотальной русофобии и коллективного психического расстройства. Такое заявление в соцсети X сделал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он подчеркнул, что абсолютный чемпион и игрок мирового класса столкнулся с препятствиями в работе со стороны общества, которое политик теперь характеризует как больное.

«Случай с Пирло в Италии — это случай коллективного психического расстройства и беспрецедентной русофобии. Абсолютный чемпион, игрок мирового класса, которому мешает выполнять свою работу общество, которое я теперь называю больным», — написал он.

Напомним, назначение Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии по футболу окончательно сорвано. Президент национальной федерации Джованни Малаго принял решение не подписывать документы. Причиной отмены сделки стало действующее соглашение Пирло с российской букмекерской компанией Fonbet. Переговоры, проходившие при поддержке технического директора Паоло Мальдини, были приостановлены именно из-за этого контракта, который спровоцировал ожесточённые споры в Италии на фоне строгого законодательства о запрете рекламы азартных игр и сильного политического давления.