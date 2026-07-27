Песков: Нынешний кризис идеален, он помог суверенитету России

Нынешний кризис идеально сплотил российское общество и укрепил суверенитет страны. Такую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на форуме «Территория смыслов».

Представитель Кремля отметил, что сложившиеся обстоятельства помогли совершить скачок в технологической и информационной независимости. По словам Пескова, внешнее давление моментально наполнило жизнь единством и консолидацией, заставив людей объединиться вокруг государства вне зависимости от личных политических взглядов.

«Это действительно наша уникальная способность, нашего общества. Это в том числе и благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который нас сделал сильнее», — резюмировал он.

Ранее президент Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва заявил, что многонациональный народ России отвечает внутренней сплочённостью на внешнее агрессивное давление. По его словам, так было всегда, и сегодня происходит именно это. Глава государства подчеркнул, что единство граждан вновь стало ответом страны на возникающие угрозы и сложные обстоятельства.