«Ходить в лаптях — не наш путь»: Песков объяснил, почему замкнутая экономика не даст России «супербудущего»

Россия не собирается замыкаться в себе и отгораживаться от мира: закрытая экономика теоретически возможна, но она не приведёт страну к достойному будущему. Об этом на форуме «Территория смыслов» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что существует такое понятие, как автаркия — когда хозяйство полностью замыкается на себе и производит всё внутри. По словам представителя Кремля, такая модель в теории может работать, однако смысла в ней нет.

«Можно заниматься бортничеством, ходить в лаптях и так далее. Нужно ли это? — Нет. Нам нужно супер-будущее Мы этого достойны, мы можем это сделать», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что добиться серьёзного развития внутри закрытого пространства невозможно. По его словам, президент не раз отмечал: суверенная экономика вовсе не означает экономическую замкнутость и изоляцию.

Также ранее Песков отмечал, что макроэкономическая стабильность в стране обеспечивается в полной мере. При этом он признал, что темпы роста экономики остаются недостаточными, о чём неоднократно говорил и сам глава государства Владимир Путин.