«Ходить в лаптях — не наш путь»: Песков объяснил, почему замкнутая экономика не даст России «супербудущего»
Песков: Россия не будет «ходить в лаптях»
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия не собирается замыкаться в себе и отгораживаться от мира: закрытая экономика теоретически возможна, но она не приведёт страну к достойному будущему. Об этом на форуме «Территория смыслов» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что существует такое понятие, как автаркия — когда хозяйство полностью замыкается на себе и производит всё внутри. По словам представителя Кремля, такая модель в теории может работать, однако смысла в ней нет.
«Можно заниматься бортничеством, ходить в лаптях и так далее. Нужно ли это? — Нет. Нам нужно супер-будущее Мы этого достойны, мы можем это сделать», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что добиться серьёзного развития внутри закрытого пространства невозможно. По его словам, президент не раз отмечал: суверенная экономика вовсе не означает экономическую замкнутость и изоляцию.
Также ранее Песков отмечал, что макроэкономическая стабильность в стране обеспечивается в полной мере. При этом он признал, что темпы роста экономики остаются недостаточными, о чём неоднократно говорил и сам глава государства Владимир Путин.
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