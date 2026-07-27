Армия России постепенно расширяет зону контроля и наносит удары по объектам, обеспечивающим работу военной инфраструктуры Украины. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Дипломат выступила на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвящённом ситуации вокруг Украины.

«Реальность такова, что Армия РФ шаг за шагом расширяет зону контроля, срывает переброску резервов, нарушает снабжение ВСУ и последовательно выводит из строя объекты, обеспечивающие украинскую военную машину», — сказала Евстигнеева.

В качестве примера она привела события в Константиновке. По её словам, Киев направил туда военнослужащих с украинским флагом и портретами Владимира Зеленского и Александра Сырского, чтобы оспорить переход города под контроль ВС РФ.

Однако отправленные в населённый пункт бойцы попали в плен, подчеркнула представитель России. Москва расценивает этот эпизод как провал попытки Киева изменить информационную картину происходящего на фронте.

Минобороны России ранее показало пленных военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Константиновке. Один из них заявил на видео, что обстановка в городе контролируется российскими войсками.