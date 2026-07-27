Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на форуме «Территория смыслов», объяснил разницу в подходах к финансированию IT-сектора в России и США. По его словам, наше государство отдаёт приоритет выполнению социальных обязательств перед гражданами, что ограничивает возможности для масштабных инвестиций в развитие собственных социальных сетей, в отличие от американской практики.

«На развитие своих соцсетей те же американцы тратят сотни миллиардов долларов. Мы не можем себе этого позволить: у нас нет таких денег, мы, в отличие от них, социальное государство. У нас государство несёт огромный груз социальных обязанностей перед населением», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что социальная поддержка населения является для России безусловным и не подлежащим обсуждению приоритетом, что выделяет страну на фоне остального мира.

Ранее Песков заявил о контактах по восстановлению работы Telegram в России. Однако, по его словам, большой активности со стороны самого мессенджера нет.