Песков: Власти иногда принимают непопулярные меры, но важно объяснять их суть

Иногда государству приходится идти на непопулярные шаги, которые дают результат не сразу, а лишь спустя несколько ходов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

Он подчеркнул, что власть постоянно работает под давлением обстоятельств — это касается и всего государства, и каждого отдельного политика. Нередко решения приходится принимать в кризисных условиях. По словам Пескова, порой выбор стоит вовсе не между хорошим и плохим вариантом.

«Власти разных уровней иногда приходится вообще выбирать не между плохими и хорошими решениями, а между плохими и очень плохими решениями», — отметил представитель Кремля.

Именно этим, как подчеркнул Песков, обусловлен приоритет информационной работы. Ключевая задача, по его утверждению, — не просто озвучить решения, а «переупаковать» их суть в те форматы и на те цифровые поля, где они будут не просто услышаны, а органично восприняты целевой аудиторией.

До этого Песков заявлял, что Россия продолжит с удвоенной энергией разъяснять партнёрам свою позицию по украинскому конфликту. Он отметил, что особое внимание уделяется первопричинам событий, и подчеркнул, что союзники должны понимать российский взгляд на ситуацию.